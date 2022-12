Xiaomi sagt Mega-Launch-Event in letzter Minute ab

Eigentlich hätte Xiaomi am heutigen 1. Dezember ein riesiges Launch-Event in China abhalten wollen. Geplant war, eine ganze Reihe neuer Produkte zu präsentieren. Doch in letzter Minute hat der Technologiekonzern die Präsentation abgesagt - ohne einen Grund zu nennen.

In einem knappen Weibo-Posting äußert Xiaomi lediglich Bedauern darüber, dass die Veranstaltung abgesagt werden musste. Sobald ein neuer Termin für das Launch-Event feststeht, werde man diesen verkünden.