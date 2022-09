Xiaomi 12S Ultra im Test: Was kann die Kamera mit Riesensensor?

Mit dem neuen Spitzengerät will der chinesische Hersteller die Kamera-Charts dominieren.

Die Kamera und dessen Qualität sind aber nicht von den Einschränkungen des Importgeräts betroffen. Außerdem ist die restliche Hardware weitgehend mit dem Xiaomi 12 Pro ident - hier geht's zum futurezone-Test . Ob das 12S Ultra überhaupt in Österreich auf den Markt wird, ist unklar und eher unwahrscheinlich.

So auch beim Xiaomi 12S Ultra : Es kommt mit absoluten Top-Spezifikationen und einer übergroßen Kamera samt Leica-Zertifizierung . Ich habe das neue Xiaomi-Flaggschiff für kurze Zeit unter die Lupe nehmen können und mich hauptsächlich mit der Kameraqualität beschäftigt.

Durch den riesigen Klotz am oberen Ende des Geräts, ist das Smartphone nicht ausbalanciert . Als ich es mit einer Hand gehalten habe, hatte ich so manches Mal das Gefühl, es kippt gleich nach vorne über.

Ähnlich sieht es bei der Leistungsfähigkeit aus. Die einzigen Wartezeiten, die beim Fotografieren autreten, sind während der langen Belichtungen im Nachtmodus. Weder beim Abspeichern der Bilder noch bei der Fotobearbeitung in der Kamera-App sind Verzögerungen aufgetreten.

Auch wenn das Gerät etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist, gibt es an der sonstigen Hardware nichts auszusetzen. Das 120 Hz OLED-Display ist wunderbar kristallklar und besonders flüssig beim Scrollen. Die Verarbeitung ist top, die Ränder um das Display schmal und der Fingerabdrucksensor funktioniert weitgehend zuverlässig.

Bereits bei den ersten Aufnahmen ist mir aufgefallen, dass die Voreinstellung "Leica Vibrant" für extrem poppige und teils übersättigte Farben sorgt, auch die Kontraste sind auf Anschlag. In manchen Situationen mag das für die gewünschten Ergebnisse sorgen, mir war das allerdings meist etwas zu viel des Guten .

Gegenüber der Hauptkamera müssen nicht nur die üblichen Abstriche bei der Schärfe hingenommen werden, die in erster Linie im Bereich der Ränder auszumachen sind. Auch bei der Farbdarstellung, dem Dynamikumfang und der Detailtreue sind Kompromisse einzugehen.

Wechselt man auf die Weitwinkelkamera verkleinert sich die Sensor-Größe auf 1/2.0 Zoll, was an der schlechteren Bildqualität deutlich wird. Vor allem dann, wenn das Umgebungslicht abnimmt, schlagen die Schwächen der Weitwinkelkamera durch.

Aber es ist egal für welche Voreinstellung man sich entscheidet: Die Bilder mit dem Xiaomi 12S Ultra sind in der Regel von extrem hoher Qualität . Die Detailtreue ist mehr oder weniger unerreichbar für Konkurrenzprodukte, auch an der Schärfe gibt es nichts auszusetzen.

Nichtsdestotrotz eignet sich das Teleobjektiv hervorragend für den alltäglichen Einsatz. Die Darstellung der Details, die natürlichen Farben und die generell hohe Fotoqualität könnte man in diesem Bereich als Alleinstellungsmerkmal des Xiaomi 12S Ultra bezeichnen.

Im Gegensatz dazu werden nächtliche Weitwinkelaufnahmen wesentlich kälter dargestellt - teilweise sogar zu kalt. Würde sich die Bildtemperatur von Haupt- und Weitwinkelkamera in der Mitte treffen, wäre es ein idealer Kompromiss.

Auffallend ist, dass bei nächtlichen Aufnahmen mit der Hauptkamera die Bildtemperatur extrem warm dargestellt wird. Die Farben sind alle in ein gelb-bräunliches Gemisch getüncht. Einer angenehm nächtlichen Atmosphäre tut dies gut, mir ist es allerdings etwas zu übertrieben.

An der Porträt-Fotografie mit dem Xiaomi 12S Ultra gibt es kaum etwas auszusetzen. Die Person im Vordergrund wird korrekt erkannt und entsprechend freigestellt. Standardmäßig wird mir der Hintergrund etwas zu stark unscharf dargestellt. Allerdings lässt sich die Blendenzahl sowohl vor als auch nach der Aufnahme anpassen.

Das Teleobjektiv liefert bei schlechten Lichtbedingungen durch und durch zufriedenstellende Bilder. Abstriche sind vor allem bei den Details auszumachen, weil sich die Software in einigen Bereichen mit breiigen und grieseligen Flecken weiterhilft.

Darüber hinaus sind bei der Weitwinkelkamera wieder Schwächen bei der Schärfe und in der Folge bei der Darstellung von Details hinzunehmen. Meist sind die Ergebnisse ganz leicht verschwommen , aber immer noch brauchbar.

Videoqualität

Wenn es um eine hohe Videoqualität geht, bleibt das iPhone das Maß der Dinge - daran kann auch das Xiaomi 12S Ultra nichts ändern. Im Vergleich mit anderen Android-Phones ist die Videoqualität des Xiaomi-Geräts aber bestimmt in den Top 3 anzusiedeln.

Problematisch bei der Videoaufnahme (getestet bei 1080p@30fps) ist in erster Linie der Bildstabilisator. Hält man das Smartphone extrem ruhig oder man verwendet gar ein Stativ kommt die Videoqualität am ehesten an das iPhone heran.

Nimmt man aber etwa ein Video auf während man geht, zeigen sich teils deutliche Schwächen. Vor allem deswegen, weil durch die Bewegungen des Smartphones der Bildstabilisator regelmäßig für komplett verrauschte Artefakte sorgt. Ebenso bekommen schnelle Schwenke der Videoqualität gar nicht gut.

Schraubt man den Bildstabilisator nach oben - hier gibt es 3 verschiedene Stufen - kann das Bildrauschen der Bewegungen zwar reduziert werden, dafür nimmt aber die Videoqualität im Allgemeinen ab.