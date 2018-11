Die besten Angebote zum Cyber Monday

Games

PC-Spiele gibt es noch bis zum 27. November bei Steam vergünstigt. Dort heißt es allerdings nicht Black Friday oder Cyber Monday, sondern Herbstaktion. So gibt es etwa No Mans Sky um 28 Euro und ein Bundle mit vier Assassins-Creed-Spielen um 36 Euro.

In der Herbstaktion von Humble Bundle bekommt man das neue Fallout 76 um 40 Euro und Call of Duty Black Ops 4 um 48 Euro. Bei GOG läuft der Black-Friday-Sale noch. Dort findet man etwa Witcher 3 um 20 Euro und den Klassiker Fallout 2 um 2,19 Euro.

Wer die PS4 füttern will, findet im Playstationstore Spar- und Blitzangebote. Spider-Man gibt es um 40 Euro, Rise of the Tomb Raider um 10 Euro. FIFA 19 gibt es um 40 Euro.

Bei Nintendo sind die Cyber-Monday-Angebote bis zum 29. November gültig. So gibt es etwa Super Mario Odyssey um 40 Euro und South Park: Der Stab der Wahrheit um 28 Euro. Für die Switch selbst sieht es heute weniger gut mit Angeboten aus. Das Beste gibt es bei Amazon.co.uk, um umgerechnet 282 Euro. Allerdings kommen hier Versandkosten hinzu.