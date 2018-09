Die deutschen Autohersteller starten den Angriff auf Tesla

Den Anfang dabei machte der Mercedes-Hersteller Daimler in Stockholm. Dort präsentierten die Stuttgarter ihr erstes vollelektrisches Auto, den E-SUV EQC. In ein paar Tagen, am 9. September, ist BMW mit seinem iNext an der Reihe und Audi folgt am 17. September mit dem e-tron.

Kompromiss aus alter und neuer Welt

Während Tesla seine Fahrzeuge von Grund auf für Elektromobilität und das Smartphone-Zeitalter inklusive permanenter Vernetzung entwickelt hat, wirken die deutschen Premium-E-Autos wie ein Kompromiss aus alter und neuer Welt.

Der elektrische EQC etwa entstammt der SUV-Reihe von Mercedes. Auch der e-tron wird auf Basis der bereits bestehenden Audi-SUVs gebaut. Bei beiden Herstellern werden noch ungefähr zwei Jahre vergehen, bis die Entwicklung eines eigenen technischen Baukastens für Elektroautos abgeschlossen ist. Auch die beiden Audi-Stammwerke werden erst nach 2020 auf Elektroautos umgerüstet. Der Mercedes EQC läuft in Bremen vom Band.