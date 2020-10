Diese Autos haben die besten Assistenzsysteme

Tesla und Volvo enttäuschend

Vor allem seien die Ergebnisse von Tesla und Volvo enttäuschend, heißt es vom Mobilitätsclub. "Dem V60 merkt man an, dass er schon ein paar Jahre auf dem Markt ist", sagt Lang. "Der Test zeigt deutlich, wie schnell sich die Technik in diesem Bereich weiterentwickelt hat - was vor ein paar Jahren noch 'State of the Art' war, ist heute nur mehr Durchschnitt."

Das Model 3 von Tesla ist hingegen mit neuester Technik ausgestattet und konnte in verschiedenen Bereichen des neuen Testverfahrens hohe Punkte erzielen. "Allerdings sorgt der 'Autopilot' von Tesla dafür, dass der Fahrer nicht so bei der Sache ist, wie es notwendig wäre: Das Fahrzeug erweckt teilweise tatsächlich den Eindruck, vollautomatisch zu fahren. Dafür ist die Technik allerdings noch lange nicht ausgereift genug", sagt der Fahrzeugsicherheitsexperte des Mobilitätsclubs.