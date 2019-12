E-Reader im Vergleich: Kindle Oasis vs. Tolino Vision 5 HD

Warum soll man elektronische Texte auf E-Readern statt auf Tablets oder Smartphones lesen? Der wohl beste Grund ist, dass das Lektüreerlebnis auf den Geräten, jenem auf Papier immer ähnlicher wird. E-Ink-Displays, die bei den elektronischen Lesegeräten zum Einsatz kommen und bei guten E-Readern bereits mit 300 dpi auflösen, schonen die Augen. Sie verfügen darüber hinaus - auch schon bei billigeren Geräten - über eine integrierte Beleuchtung, die die Nachttischlampe beim Lesen im Bett oder Beleuchtung bei ungünstigen Lichtverhältnissen etwa im Zug oder im Flugzeug ersetzt.

Einige Geräte bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Farbtemperatur zu regeln. Tagsüber bei viel Außenlicht empfiehlt sich eine kalte Beleuchtung. Wird es dunkel, wird das Blaulicht reduziert und wärmeres, orange-rötliches Licht macht das Lesen angenehmer. Bessere Geräte regeln die Beleuchtung und die Farbtemperatur mittlerweile automatisch. Sowohl der Kindle Oasis der jüngsten Generation als auch der Tolino Vision 5 HD fallen in diese Kategorie. Beide Geräte sind in den vergangenen Monaten in neuen, überarbeiteten Versionen auf den Markt gekommen. Sie sind nicht billig, bieten aber eine Reihe von Annehmlichkeiten. Wir haben den Tolino Vision 5 HD und den Kindle Oasis 2019 einem Vergleichstest unterzogen.