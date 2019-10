Erfinder verkauft Idee für Scheibenwischer, die zu Musik tanzen

Ian Charnas hat eine äußerst interessante Biografie. Er ist Gründer des Makerspace think[box] in Cleveland. Der Makerspace ist an der Case Western Reserve Universität angesiedelt, wo der Ingenieur auch studiert - und sowohl mit einem Titel in Computer und Mechanical Engineering abgeschlossen hat.



Doch Charnas ist auch ein kreativer Kopf, der weiß, wie man Kunst und Technologie miteinander verbindet. So ist er bereits weltweit, auch in Österreich, mit seinem Tesla Orchestra, aufgetreten, das Musik mit Tesla Coils macht und zwar den größten der Welt. Auch einen magischen Bartspiegel hat er bereits entwickelt. Sein Motto lautet: Man kann alles erreichen, wenn man an sich und seine Kreativität glaubt.