Selbstest: Kann eine Ergo-Maus bei einer Sehnenscheidenentzündung helfen?

Ich wollte herausfinden, ob eine solche Maus tatsächlich in der Lage ist, meinen Arm und mein Handgelenk zu entlasten und möglicherweise sogar die Sehnenscheidenentzündung verschwinden zu lassen.

Der Orthopäde hat mich zur Ergotherapie geschickt. Dort einen geeigneten Platz zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Und so habe ich es zunächst mit Dehnübungen , Faszienrollen und einer geänderten Sitzhöhe versucht. Gleichzeitig habe ich mir eine ergonomische Maus angeschafft.

Meine Arbeit findet hauptsächlich am Rechner statt. Dafür sitze ich die meiste Zeit am Schreibtisch und wenn ich nicht gerade auf der Tastatur schreibe, dann steuere ich meinen Computer mit einer Maus . Das hat dazu geführt, dass ich mir eine hartnäckige Sehnenscheidenentzündung eingefangen habe.

Der DPI-Wert der Logitech Lift reicht von 400 bis 4.000 und kann in 100er-Schritten angepasst werden. Als Energiequelle nutzt die kabellose Maus eine AA-Batterie. Sie hat 6 Bedienelemente : Links- und Rechtsklick, Zurück und Vorwärts, Mitteltaste sowie ein Scroll-Rad mit Mittelklick.

Jedenfalls habe ich mich für die Logitech Lift entschieden . Sie ist eine vertikale Maus in einer geschwungenen Form, die als ergonomisches Eingabegerät angepriesen wird. Außer, dass die Lift quasi hochkant dasteht, unterscheidet sie sich nicht von einer herkömmlichen Maus.

Als ich das erste Mal zur Lift gegriffen habe, habe ich umgehend 2 Dinge festgestellt : Für eine Maus als Eingabegerät, fühlt sie sich extrem eigenartig an. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass die schräge Position wesentlich natürlicher für Hand und Arm ist, als eine flache Handhaltung.

Wie schnell sich die Maus per Bluetooth mit meinem MacBook verbunden hat, hat mich gleich zu Beginn überrascht. Nachdem ich die Maus eingeschaltet habe, hat es keine Sekunde gedauert, bis sie eine Verbindung hergestellt hat.

Bei der Anschaffung der Lift muss man zwischen der Windows- und der Mac-Variante wählen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Maus per USB-Dongle oder per Bluetooth mit dem Computer zu verbinden.

Allerdings muss man der Logitech-App dafür den vollen Zugriff auf alle Eingaben gewähren. Ich bin zwar kein Überwachungsparanoiker, aber ich will dann doch nicht, dass eine Software mit Internetanbindung jeden Tastendruck von mir protokollieren kann. Außerdem bin ich immer sehr vorsichtig mit Programmen, die bei jedem Hochfahren des Rechners automatisch gestartet werden und permanent im Hintergrund aktiv sind.

Nach einiger Zeit wurde ich immer besser darin, die gewünschten Schaltflächen anzusteuern. Bis ich die alte Treffsicherheit erreicht habe, sind an die 4 Tage vergangen. Danach war ich die schräge Lift bereits richtig gut gewohnt.

Die Maus funktioniert ohnehin ganz ohne dieser Software. Man hat halt nur eingeschränkten Zugriff auf die potenziell vorhandenen Features. Viele der Funktionen, etwa wie schnell sich der Mauszeiger bewegen soll, können aber ohnehin in den Systemeinstellungen des MacBooks geregelt werden.

Entlastung für das Handgelenk

Aber zurück zu meiner Sehnenscheidenentzündung: Zunächst habe ich durch die Verwendung der Logitech Lift kaum etwas bemerkt. Gespürt habe ich aber schon, dass die vertikale Maus mein Handgelenk, meinen Arm und meine Hand entlastet.

Am deutlichsten hat sich das gezeigt, als ich wieder zurück zur herkömmlichen Maus gegriffen habe. Die flache Haltung der Hand hat sich umgehend negativ auf meine Beschwerden ausgewirkt.

Wochen und Monate vergingen. Neben der Lift habe ich auch stets an meinen Faszienrollen sowie an meinen Dehn- und Stärkungsübungen festgehalten. Und dann, nach etwas mehr als 3 Monaten, spürte ich eine deutliche Erleichterung in meinem Handgelenk. Bewegungen, die mir zuvor Schmerzen bereitet hatten, funktionierten zunehmend fast schmerzfrei.