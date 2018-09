eSIM kommt mit iPhones auch nach Österreich

T-Mobile Austria unterstütz eSIM in iPhones

Wie T-Mobile Austria gegenüber der futurezone bestätigt, wird es künftig möglich sein, ein iPhone per eSIM zu betreiben: "T-Mobile Austria wird die Dual-SIM-Funktion der neuen iPhones unterstützen", heißt es von T-Mobile Austria. Laut einer Liste, die Apple auf seiner Website führt, ist T-Mobile der einzige Mobilfunkanbieter in Österreich, der zum Start die neue eSIM-Funktion unterstützen wird.

Auch bei A1 zeigt man bereits seit längerem großes Interesse am Thema eSIM, was durch Apples Vorstoß nun zusätzlich an Bedeutung gewinnt. Ob man zum Start der neuen Funktion ebenso iPhones mit eSIM anbieten wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, heißt es von A1 gegenüber der futurezone. Da aber nun Apple seine iPhones mit eSIM anbietet und auch Android eSIM unterstützt, werde das Thema künftig wohl wesentlich an Bedeutung gewinnen, so A1.

Eine Anfrage beim Mobilfunker Drei läuft, vorerst war bei Drei niemand erreichbar.

eSIM-Funktion der iPhones gegen Ende des Jahres

Apple nennt die Funktion DSDS, was an ein populäres deutsches TV-Format erinnert, allerdings für "Dual SIM, Dual Standby" steht. Apple wird gegen Ende des Jahres durch ein Software-Update die eSIM-Funktion freischalten. Dann können Mobilfunker die virtuelle SIM-Karte mit entsprechenden Tarif-Profilen bespielen.

Da es in China aus regulatorischen Gründen nicht möglich ist, die eSIM-Technologie zu nutzen, werden die dortigen iPhones zwei Einschübe für zwei SIM-Karten haben.