Ford-Autos könnten Raser direkt bei Polizei anzeigen

In dem entsprechenden Schutzantrag ist zu lesen, wie Ford-Autos die Geschwindigkeit anderer Fahrzeug e automatisch messen. Wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, könnten sie dieses Fahrzeug fotografieren. Ein Bericht mit Geschwindigkeitsdaten und Fotos des Zielfahrzeugs könnte dann über eine Internetverbindung direkt an die Behörden gesendet werden, so Ford.

Der Titel des Patents lautet “ Systems and Methods for Detecting Speeding Violations ”. Beantragt wurde es ursprünglich Anfang 2023, vor ein paar Tagen wurde es nun öffentlich, wie Motor Authority berichtet .

Patent heißt nicht Produkt

Welchen direkten Vorteil Ford-Fahrer durch das System hätten bzw. welche Rolle sie in dem ganzen Prozess überhaupt spielen würden, geht aus dem Antrag nicht hervor. Auch stellt sich die Frage, ob das Auto auch den eigenen Fahrer im Falle einer Geschwindigkeitsübertretung anzeigen würde. Wie bei allen Patentanträgen heißt auch dieser Antrag nicht, dass Ford tatsächlich konkrete Pläne hat, das Konzept in der Praxis umzusetzen.

Dass ein solches System in Europa oder Österreich in absehbarer Zeit in Autos integriert wird, ist jedenfalls unwahrscheinlich. So wirft eine solche Überwachung und automatisierte Meldung zahlreiche rechtliche Fragen auf. Es ist etwa unklar, welchen Wert die Messungen des Ford-Autos für die Behörden überhaupt haben. Radargeräte der Polizei müssen regelmäßig geeicht werden, um überhaupt rechtlich gültige Messungen durchführen zu können.

Sollten Autos Raser automatisch an die Polizei melden?

Ist ein solches Vorgehen gegen Raser gerechtfertigt? Jetzt abstimmen:

(Wenn ihr das Voting nicht sehen könnt, müsst ihr eventuell euren Adblocker deaktivieren)