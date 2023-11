Der in Los Angeles ansässige 3D-Designer Gurmukh Bhasin hat ein Konzept für ein Elektro-Motorrad präsentiert, das sich CR-Dos Ghost nennt. Es zeigt, wie ungewöhnlich man in Zukunft Motorräder mit E-Antrieb gestalten kann. Wie Designboom beschreibt, erinnert CR-Dos Ghost ein wenig an einen Gaming-PC, vor allem durch seine halbtransparente Hülle, durch die man in die Innereien des Fahrzeugs blicken kann.

Von einem Rad zum ganzen Fahrzeug

"Ich habe ursprünglich nur einen Reifen designt, als spaßigen kleinen Test für eine Idee, die ich im Kopf hatte", sagt Bhasin. "Das hat sich dann zu einem Design für ein ganzes Motorrad entwickelt. Ich hatte Spaß dabei, die strukturellen Elemente zu zelebrieren, mich mit Materialien zu spielen und eine komplexe Schichtung von Teilen und Formen zu kreieren."