Galaxy S26 Ultra lässt Handy-Spechtlern keine Chance

Wer in Bus oder Bahn nicht selbst auf das Handy schaut, schaut auf das Handy von jemand anderem. Wahrscheinlich ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr aus den Augenwinkeln gesehen habt, wie ein anderer Fahrgast interessiert auf euer Smartphone starrt.

Damit das künftig nicht mehr passiert, soll Samsungs kommendes Smartphone Galaxy S26 Ultra eine neue Funktion bekommen: Flex Magic Pixel. Diese wurde von Samsungs Display-Abteilung 2024 am Mobile World Congress vorgestellt und soll nächstes Jahr in Handys verbaut werden, berichtet DealSite.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S25 Ultra im Test: Bueno, aber nicht Fuego

Dynamische Anpassung der Betrachtungswinkel

Flex Magic Pixel ist ein dynamischer Sichtschutz. Eine KI steuert dazu Pixel-Gruppen unterschiedlich an. Frontal betrachtet sieht man keinen Unterschied. Aber aus größeren Blickwinkeln, wie von den Seiten oder schräg oben, erscheint die Darstellung verschwommen und dunkel.

So einen Sichtschutz kann man durch Displayfolien nachrüsten. Diese reduzieren aber die Bildschirmhelligkeit, manche um bis zu ein Drittel. Außerdem kann die Darstellungsqualität darunter leiden, weil man das Raster der Folie sieht. Bei Flex Magic Pixel ist das nicht der Fall. Für den User sieht alles wie immer aus, nur eben nicht für die Spechtler.

Das Feature soll dabei automatisch erkennen, wenn es gebraucht wird. Bei Banking-Apps oder der Eingabe von Username und Passwort ist der Sichtschutz etwa am stärksten aktiviert, beim Schreiben von E-Mails etwas schwächer – damit man zB. beim Tippen noch genug sieht, falls man dabei das Smartphone etwas lockerer hält und deshalb nicht frontal auf das Display blickt. Die User sollen beim S26U auch selbst festlegen können, bei welchen Apps der Sichtschutz wie stark aktiviert wird.

➤ Mehr lesen: Kameravergleich: Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro

Dünneres Display mit mehr Helligkeit

Außerdem soll das S26U die CoE-Technologie (Color Filter on Encapsulation) bekommen. Diese nutzt Samsung aktuell bei seinen Smartphones mit Falt-Display. Statt einer Polarisationsschicht wird ein Farbfilter am OLED-Panel genutzt. Das soll die Dicke des gesamten Displays um 15 Prozent reduzieren und die wahrgenommene Helligkeit um bis zu 25 Prozent erhöhen. Weil man deshalb die Helligkeit des Displays in den Smartphone-Einstellungen nicht mehr so hoch drehen muss, ergibt sich dadurch eine Energieersparnis, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken sollte.

Die Galaxy-S26-Serie wird vermutlich im Jänner vorgestellt. Es ist gut möglich, dass nächstes Jahr auch das Galaxy Z Fold8 Flex Magic Pixel bekommen wird. Wenn Samsung bei seinen bisherigen Zeitplänen bleibt, wird das Falt-Smartphone im Juli 2026 präsentiert.