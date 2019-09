Gaming-Handy mit Ansteck-Lüfter: Asus ROG Phone II ausprobiert

Asus hat im Vorfeld der IFA in Berlin sein Gaming-Smartphone ROG Phone II auch für Europa angekündigt. Das Handy ist für das Spielen ausgelegt und verfügt nicht nur über einen besonders ausdauernden Akku, sondern kommt sogar mit einem aktiven Lüfter, der das Handy bei rechenintensiven Anwendungen abkühlt. Ich habe es in Berlin ausprobiert.

Das Handy ist mit einer Displaydiagonale von 6,6 Zoll alles andere als klein. Auch der Akku hinterlässt in Sachen Gehäusedicke recht deutlich seine Spuren. Verwendet man das Handy im Hochformat, sorgt das für eine erschwerte Handhabung. Im Querformat und so, wie man normalerweise spielt, liegt das Gerät deutlich besser in die Hand. Das ist kein Zufall. Laut Asus ist das Handy für die Bedienung im Querformat ausgelegt. So wurde auch die Soundausgabe entsprechend optimiert. Beim Hands-on war es allerdings zu laut, um dieses Versprechen zu überprüfen.

Die Verarbeitung des Gerätes geht durchaus in Ordnung. Das Display sitzt sehr nahe am Glas, wodurch die Anzeige sehr scharf ist. Gerade bei Spielen fällt das positiv aus. Auch die Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln bei 120 Hz tut ihr Übriges.