Diesem Garmin GPS-Gerät geht nie der Akku aus

Das Gerät ist für Wandernde gedacht, die in abgelegenen Regionen unterwegs sind.

Garmin hat mit dem eTrex Solar ein GPS-Handheld vorgestellt, das mit Sonnenenergie endlos betrieben werden kann. Das Handgerät zeigt neben dem eigenen Standort auch Wegpunkte an, die man an Lieblingsorten setzen kann sowie einen digitalen Kompass und dient so als Navigation.