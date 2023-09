Google verwandelt E-Autos in Android-Tablets auf Rädern

Streaming über Prime Video, YouTube oder die ORF-TVthek, Meetings über Microsoft Teams oder Zoom - das App-Angebot in Autos nimmt zu.

"Prime Video bringt noch mehr Unterhaltung in den Polestar 2", so lautet eine aktuelle Aussendung des Elektroautoherstellers mit Sitz im schwedischen Göteborg. Dass der Video-Streaming-Dienst sowie das Musikangebot Prime Music ab sofort in den Polestar-Fahrzeugen verfügbar sind, ermöglicht unter anderem Googles Android Automotive.

Der Polestar 2 war 2019 das erste Fahrzeug auf dem Markt, dessen Infotainmentsystem auf dem Google-Betriebssystem basierte. Neben den bekannten Google-Anwendungen wurden seither auch Spotify, YouTube, der Vivaldi-Browser, AccuWeather, sowie die ORF-TVthek und ORF Sound als native Apps in den Polestar-Autos verfügbar gemacht.

