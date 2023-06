Pixel rettet iPhone das Leben: Google spottet in Videos über Apple

Google macht sich in Werbevideos für seine Pixel-Phones über das iPhone lustig.

Ein sonniger Tag am Strand. "Warum machen wir nicht ein paar Videos?", fragt Googles Pixel 7 Pro ein iPhone 14 Pro, mit dem es sich ein Handtuch teilt. Doch das iPhone ist ausgepowert vom vielen Ted-Lasso-Schauen und liegt mit roter Akkustandsanzeige reglos auf dem grünen Tuch.

In Videos, mit denen Google seine Pixel-Phones bewirbt, neckt der Pixel-Hersteller den Konkurrenten. Zum Glück verfügt das Pixel über eine Funktion, die es erlaubt, den Akku mit einem anderen Gerät zu teilen. Das iPhone kann also gerettet werden - vom Google Pixel 7 Pro. "Ich wusste nicht einmal, das so etwas möglich ist", sagt das iPhone, während im Hintergrund fröhlich die Möwen zwitschern.