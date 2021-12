“Chrome ist 2008!”: Microsoft will User vom Download abhalten

Microsoft tut einiges, um Edge-Nutzer*innen vom Umstieg zu Googles Chrome abzuhalten. Nutzer*innen von Windows 10 und 11 werden neue Pop-up-Nachrichten auf Googles Download-Seite angezeigt, wenn sie diese mit dem Microsoft-Browser Edge besuchen.

Unter anderem heißt es in den Pop-up-Nachrichten: „Microsoft Edge basiert auf der gleichen Technologie wie Chrome, mit dem zusätzlichen Plus an Vertrauen von Microsoft“. Oder: „Dieser Browser ist so 2008! Wisst ihr was neu ist? Microsoft Edge“.

"Der beste Browser für Online-Shopping"

Auch die Message „,Ich hasse es, Geld zu sparen', hat bisher noch niemand gesagt. Microsoft Edge ist der beste Browser für Online-Shopping“, poppt bei Anwender*innen auf, berichtet The Verge.

Schon vor 3 Jahren hat Microsoft damit begonnen, Windows-10-Nutzer*innen auf unterschiedliche Arten davor zu warnen, Chrome oder Firefox zu installieren. Diese Tests waren jedoch nur auf einige Nutzer*innen beschränkt und wurden nicht großflächig ausgerollt. Die aktuellen Pop-ups dürften jetzt bei sehr vielen User*innen auftauchen.

Auch bei anderen Aktionen zeigte Microsoft bezüglich Edge nur wenig Feingefühl. So wurde es per Windows-Updates User*innen erschwert, den Standard-Browser zu wechseln. Außerdem wurde beim Wechseln eine Nachricht angezeigt, dass man doch lieber Edge nutzen sollte.

Zudem wurde Edge als Zwangsupdate verteilt, selbst wenn User*innen aktuelle Versionen anderer Browser installiert hatten. Zuletzt verärgerte Microsoft auch noch mit einem neuen Feature in Edge die User*innen.