Google teasert neue KI-Suche für Handy-Kameras an

Das Wettrennen um die besten KI-Funktionen nimmt Fahrt auf: Am Montag hat OpenAI zahlreiche neue Features für ChatGPT vorgestellt und am heutigen Dienstag startet die Google-Entwicklerkonferenz I/O, bei der ebenso Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt stehen wird.

Einen Ausblick auf eine der Neuerungen hat Google bereits vorab angeteasert. In einem kurzen Video ist eine neue Suchfunktion zu sehen, die auf Künstliche Intelligenz und Bilderkennung zurückgreift und auf der Kamera-App aufbaut.

Neue KI-Suche für Kamera-App

Die Handy-Kamera wird dabei auf die Bühne der Google I/O ausgerichtet. Anschließend fragt eine Person: "Hey, was denkst du, was hier passiert?". Die AI am Smartphone antwortet: "Es sieht so aus, als ob die Leute sich hier für eine große Veranstaltung vorbereiten, vielleicht eine Konferenz oder eine Präsentation."

So gesehen handelt es sich bei der neuen Funktion um eine Weiterentwicklung von Google Lense. Es sieht so aus, als würde die Kamera-App nun Inhalte in Echtzeit analysieren können und per natürlicher Sprachkommunikation erklären, was gerade zu sehen ist.

