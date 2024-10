Google will "Location Sharing" direkt in Android einbauen

"Location Sharing" ist eine praktische Sache, wenn man jemanden unkompliziert seinen eigenen Standort mitteilen möchte. Neben WhatsApp und anderem Messenger-Diensten kann dieses Service auch in Google Maps aktiviert werden.

Nun will Google offenbar einen Schritt weiter gehen und die Standortfreigabe direkt in Android einbauen. Dann bräuchte man nicht den Weg über einen Messenger-App oder den Kartendienst gehen, um seinen Aufenthaltsort mit anderen teilen zu können.

Neue Funktion für Android-Handys

Entdeckt wurde die Änderung von AssembleDebug in einer Entwicklerversion von Android. Demnach befindet sich die Funktion "Location Sharing" in den Einstellungen eines Android-Handys unter dem Menüpunkt "Google" und "All Services".

