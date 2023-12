Grimes bringt KI-Stofftier namens Grok heraus

Sprachgesteuerten und mit KI arbeitenden Spielzeugen wird eine blühende Zukunft prophezeit. Die Musikerin und langjährige (ehemalige) Elon-Musk-Partnerin Grimes hat nun ein solches Spielzeug vorgestellt . Es trägt den Namen Grok . So heißt zwar auch das erste Programm von Elon Musks KI-Start-up xAI , die beiden haben aber angeblich nichts miteinander zu tun .

Im Inneren des weichen Grok, der eine Art kleiner Rakete darstellen soll, sitzt die Curio Voice Box , eine Hardware mit Prozessor, Lautsprecher, Mikrofon und WLAN-Verbindung. Letztere ist für die Nutzung von KI-unterstützen Konversationen notwendig. Kinder können Grok Fragen stellen und Musikwünsche kundtun. Das Stofftier erzählt Geschichten, gibt Bastelanleitungen und liefert Erklärungen für Naturphänomene. Die Stimme stammt von Grimes, wie Gizmodo, The Verge und TechCrunch berichten .

Alternative zu TV und Tablet

Die Künstlerin erzählt in einem Vorstellungsvideo von Curio, dass sie Unterhaltung für ihre (und Elon Musks) Kinder sucht, sie aber nicht vor einen Fernseher oder ein Tablet setzen will. Grok soll eine lehrreiche Alternative darstellen. Durch verbale Kommunikation sollen Inhalte auch länger im Gedächtnis der Kinder bleiben. Ein Grok soll 99 Dollar kosten. Das Spielzeug kann in den USA bereits vorbestellt werden, ausgeliefert wird erst ab dem Frühjahr 2024.