Hacker knacken Teslas Autopilot, finden geheimen Fahrmodus

3 Sicherheitsforschern der TU Berlin ist es gelungen, die Systeme von Tesla-Fahrzeugen zu hacken. Wie der Spiegel (Paywall) berichtet, konnten sie sich Zugriff auf die Platine verschaffen, die laut den Forschern in allen Tesla-Autos verbaut ist.

Dadurch konnten sie Daten zur Funktionsweise des Systems herunterladen und sie rekonstruieren. Das Equipment, das die 3 Doktoranten dafür verwendeten, soll nur rund 600 Euro gekostet haben. Damit könnten Konkurrenten nachvollziehen, wie der Autopilot funktioniert und welche Modi es gibt - darunter auch der "Elon Modus", der im August 2023 bekannt wurde.

Elon Modus deaktiviert Lenkrad-Quengeln

Der geheime Fahrmodus wurde ursprünglich durch den Nutzer "greentheonly" publik, der diesen in einem YouTube-Video (hier) und auf X zeigte. Dabei wird das "Lenkrad Quengeln" deaktiviert, eine Sicherheitsmaßnahme, die Fahrer*innen dazu verpflichtet, die Hände immer am Steuer zu haben. Tesla-Chef Elon Musk demonstrierte in einem Video auf X höchstpersönlich, wie das funktioniert.

➤ Mehr lesen: Elon-Modus in Teslas schaltet geheimen Selbstfahr-Modus frei