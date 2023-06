Hasbro bringt Furby zurück

Furby hat Kultstatus. Das interaktive Spielzeug kam erstmals 1998 auf den Markt, um ein liebenswerter Spielgefährte für Kinder zu sein. Das Wesen entwickelt, einmal eingeschaltet, sein Eigenleben und reagiert auf Sprache und Streicheleinheiten mit Lauten und Worten in einer eigenen Kunstsprache ("Furbish"). Das letzte Update für den Furby ist schon eine Zeit lang her. 2013 testete die futurezone die bislang jüngste Version. Doch nun bringt Spielzeughersteller Hasbro eine neue Version des Furby auf den Markt.

600 unverständliche Antworten

Wie das Unternehmen in einer Presseaussendung mitteilt, wird der Furby ab Mitte Juli in den USA in zwei Farben (Lila und Orange) verfügbar sein. Verkauft wird das Spielzeug über Amazon. In Österreich wird es ab 1. August erhältlich sein. Man kann es allerdings schon jetzt vorbestellen. Der neue Furby beherrscht 5 sprachaktivierte Modi, kann 600 unterschiedliche Antworten geben, Lichteffekte abspielen und 10 verschiedene Lieder singen.

Die 5 Modi werden auf Englisch "Dance Party", "Cop Cat", "Tell My Fortune", "Let's Chill" und "Lightshow" genannt. Der neue Furby reagiert auf Umarmungen, Streicheln, Schütteln, Kitzeln und auf eine Plastikpizza, die man ihm in den Mund stecken kann. Geliefert wird das Spielzeug mit Kamm und ansteckbaren Mode-Accessoires.

➤ Mehr lesen: Süß an der Schmerzgrenze