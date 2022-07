HMD Global hat 3 neue Retro-Nokia-Handys vorgestellt. Neben einem klassischen Klapphandy und der Rückkehr des 8210 (von 1999) wird auch bei der (damaligen) Konkurrenz abgeschaut. Beim Nokia 5710 XpressAudio werden wohl viele an das SonyEricsson Walkman denken.

Das liegt einerseits an der Farbgebung. Denn wie damals das Walkman-Handy ist auch die Nokia-Variante in wahlweise Weiß oder Schwarz mit markanten rot-orangen Elementen verfügbar. Zudem liegt, wie der Name schon verrät, ein besonderer Fokus auf dem Musikhören.

Platz für Kopfhörer

Dafür gibt es einen eigenen Platz für Headphones an der Handy-Rückseite. Hier können die mitgelieferten Bluetooth-Kopfhörer aufbewahrt werden. Sie werden dann auch gleich geladen.