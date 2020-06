Hofer verkauft AirPods und Apple Watch zum Kampfpreis

Der Lebensmitteldiskonter Hofer will wieder einmal mit Technik-Angeboten punkten und lockt aktuell unter anderem mit iPhone-Accessoires.

So wird seit Mittwoch dem 24. Juni die Apple Watch Series 3 GPS mit 38mm um 199 Euro sowie mit 42mm um 229 Euro angeboten. Dabei handelt es sich jeweils um die Variante in space-grau. Im Vergleich zum Preis im offiziellen Apple-Store erspart man sich hier jeweils 30 Euro. Auch bei verschiedenen Preisvergleichsportalen gibt es die Uhren aktuell nirgends so günstig zu finden.

Neben der Watch hat Hofer nun auch die Drahtlos-Kopfhörer Airpods im Sortiment. Die Ohrhörer in der zweiten Generation kosten bei Hofer aktuell 129 Euro - 50 Euro weniger als im Apple Store. Bei verschiedenen Preisvergleichsportalen listen sie andere Händler aktuell ab einem Preis von 133 Euro.

Fernseher, Tablet und Notebook

Neben den Apple-Produkten hat der Diskonter ab dieser bzw. Teilweise ab nächster Woche noch mehr Hardware im Sortiment. Darunter ein UltraHD-TV von Samsung mit 50 Zoll um 379 Euro oder ein Medion Android-Tablet mit 10,1 Zoll um 149 Euro. Auch zwei Medion-Notebooks um 249 bzw. 799 Euro werden verkauft. Letzteres gibt es allerdings nur über den Online-Store.