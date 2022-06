HTC bringt neues Smartphone mit Krypto-Funktionen

Seit Jahren hat der Hersteller kein nennenswertes Smartphone mehr vorgestellt. Nun gibt es ein überraschendes Comeback: Das HTC Desire 22 Pro wird demnächst in Europa verfügbar werden.

Der taiwanesische Hersteller war auf dem Smartphone-Markt einmal tonangebend. Das ist allerdings lange her. Mit fragwürdigen Innovationen und mäßig erfolgreichen strategischen Entscheidungen manövrierte sich das Unternehmen selbst ins Abseits .

Das kommende HTC-Handy verfügt nämlich lediglich über ein LC-Display und wird von einem eher schwachen Snapdragon-Chip angetrieben. Der Verkaufspreis in Taiwan liegt allerdings umgerechnet bei 380 Euro, in Großbritannien bei umgerechnet 461 Euro . Wie viel das Gerät hierzulande kosten wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Eigenwillige Features

Wie schon in der Vergangenheit sorgt HTC beim Desire 22 Pro wieder mit eigenwilligen Funktionen für Aufsehen. So wird das Handy als "ideale Begleiter für die Vive Flow" angepriesen. Demnach lassen sich Inhalte von Streaming-Apps kabellos auf die VR-Brille übertragen.

Ebenso soll das Desire 22 Pro mit seiner Viverse-Kompatibilität als Einstieg in das Metaverse dienen. "Nutzer können beispielsweise digitale Güter wie NFTs kaufen und ihren eigenen virtuellen Raum in einer neuen Welt schaffen", heißt es in einer Aussendung.