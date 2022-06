Huawei MatePad Paper: Das Papier-Tablet im Kurztest

Huawei hat ein Tablet mit einem besonderen E-Ink-Display vorgestellt. Per Eingabestift kann darauf gezeichnet und geschrieben werden.

Auf seinem Produkt-Event in Istanbul hat Huawei eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt. Neben den neuen MateBook-Laptops und den neuen FreeBuds Pro 2 war das E-Ink-Tablet MatePad Paper der heimliche Start der Veranstaltung.

Das ungewöhnliche Tablet konnte ich im Anschluss an das Event bereits für kurze Zeit ausprobieren. Mit seinem papierähnlichen Display hat das MatePad Paper mit ziemlicher Sicherheit auch einiges an Potenzial - allerdings wohl nur in einer Nische.