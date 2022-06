Huawei bringt FreeBuds Pro 2 mit Fokus auf Geräuschunterdrückung

Das chinesische Unternehmen hat seine Premium-Earbuds komplett überarbeitet und an zahlreichen Stellen nachgebessert.

Im Rahmen eines großangelegten Events in Istanbul hat Huawei seine neueste Kopfhörer-Generation vorgestellt. Die Huawei FreeBuds Pro 2 seien die weltweit ersten Hi-Res Dual Sound System True Wireless Earbuds, hieß es bei der Präsentation.

Für all jene, die es lieber etwas bunter haben wollen, sorgen 2 weitere Farbvarianten für Abwechslung: Silver Blue und Ceramic White . Die matten und pastellartige Optik wirkt etwas frischer und moderner als das klassische Silver Frost.

Das Design ist eine Weiterentwicklung der ersten FreeBuds-Pro-Generation, die vor 2 Jahren auf den Markt kam. Die FreeBuds Pro 2 sind nun etwas geschwungener und rundlicher. Sonst hat sich am Design nicht viel verändert. Die glänzend polierte Silberoptik verleiht den Earbuds einen zeitlosen und eleganten Look. Insofern gehen die FreeBuds Pro 2 auch als modisches Accessoire durch.

Frischer Look in mehreren Farbvarianten

Umfangreicher Frequenzbereich und Hi-Res-Audio

Neu ist bei den FreeBuds Pro 2 das Dual-Speaker-System in den einzelnen Ohrhörern, das für einen besonders ausbalancierten und reichhaltigen Sound sorgen soll. Hinzu kommt noch ein extra umfangreicher Übertragungsbereich von 15 Hz bis 50 kHz.

Wer etwas auf hochauflösende Musikdateien hält, kann mit den neuen Huawei-Earbuds auch High-Resolution-Audio wiedergeben. Die Rede ist von LDAC, HWA, L2HC und Sony Hi-Res – exakte Spezifikationen dazu hat Huawei noch nicht veröffentlicht.

Außerdem sollen die FreeBuds Pro 2 erkennen, wie man die Ohrhörer trägt und den Sound entsprechend anpassen. "Sie sind mit 3 dynamischen Algorithmen zur Optimierung des Klangs ausgestattet, die in der Lage sind, Änderungen der Lautstärke, Unterschiede in der Struktur des Gehörgangs und Änderungen des Tragestatus in Echtzeit zu erkennen", heißt es von dem chinesischen Technologiekonzern.