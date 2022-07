Huawei FreeBuds Pro 2 im Test: Günstige Alternative im High-End-Segment

Neben einer hohen Soundqualität hat Huawei bei den FreeBuds Pro 2 die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe die neuen Huawei-Earbuds über mehrere Tage ausprobiert und mir angehört, ob die sperrigen Marketingbegriffe in ein brauchbares Produkt übersetzt werden konnten.

Das Design der Earbuds erinnert stark an die erste Generation der FreeBuds Pro: Sie hängen leicht aus dem Ohr heraus, kommen in geschwungener und rundlicher Optik und glänzen im polierten Silber-Look. Neben dem Silver Frost stehen noch 2 weitere Farbvarianten zur Auswahl, die mir persönlich eigentlich mehr zusagen: Silver Blue und Ceramic White .

Hoher Tragekomfort

Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Earbuds nicht so ganz in der Ohrmuschel verschwinden und zum Teil recht weit aus dem Ohr herausstehen - zumindest war das bei meinem Ohr der Fall. Möglich, dass sie unter anderen anatomischen Umständen, besser in der Ohrmuschel ihren Platz finden. Ungefähr so, wie es die Marketing-Aufnahmen suggerieren.

Die Silikon-Aufsätze selbst wirken besonders weich und dünnhäutig und daher nicht allzu hochwertig. Stellt sich aber heraus, dass sie gerade deswegen angenehm zu tragen sind. Selbst nach längerer Zeit im Ohr treten keine Druckstellen auf. Wie langlebig die Silikon-Aufsätze tatsächlich sind, lässt sich in einem mehrtägigen Test natürlich nicht abschätzen.