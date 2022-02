ID. Buzz: VW verrät mehr Details und zeigt neue Bilder

Im Laufe der vergangenen Wochen hat Volkswagen immer wieder Bilder des ID. Buzz veröffentlicht. Darauf war der Elektrobus allerdings durchwegs in einem Regenbogenzebra-Tarnanstrich zu sehen.

Am 9. März ist es soweit. Dann wird Volkswagen die Serienversion seines Elektrobusses ID. Buzz offiziell vorstellen. Gleichzeitig wird der deutsche Autobauer die Cargo-Version des "Elektro-Bulli" - den ID. Buzz Cargo - präsentieren.

Das Design hält sich weitgehend an das ursprüngliche Konzept von 2017, wobei die Vorderseite stärker ausgeprägt ist. Sowohl vorne als auch hinten besitzt er durchgehende Lichtleisten, wie bei anderen Modellen der ID-Serie. Wie der Innenraum aussehen wird, hat VW noch nicht verraten. Trotzdem sind bereits einige Bilder durchgesickert, die einen Blick auf das Interieur bieten.

Neue Details zu den Funktionen

Noch vor der Weltpremiere hat Volkswagen nun noch mehr Details zum kommenden Elektro-Bulli verraten. Demnach kommt der ID. Buzz mit einem "Plug & Charge"-Feature. Das bedeutet, dass sich das Fahrzeug selbständig an einer Ladesäule authentifizieren kann. Um an einer öffentlichen Ladesäule zu bezahlen, braucht man also das Auto nur mehr anstecken - der Bezahlvorgang wird vollautomatisch im Hintergrund abgewickelt.