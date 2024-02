Immer mehr 128TB-SSDs kommen

Bereits seit einer Weile diskutiert man in der Tech-Branche darüber, wann die erste Petabyte-SSD-Karte auf den Markt kommen wird, also eine mit 1000 Terabyte. In naher Zukunft dürften es allerdings nicht soweit sein. Zumindest bei 128TB sind wir bei den SSDs schon angekommen. Entsprechende Controller haben bereits Samsung und Silicon Motion vorgestellt.

➤ Mehr lesen: Vorsicht: SanDisk-SSD zerstört Daten der Nutzer

Phison zeigte SSD heimlich bei CES

Auf der Messer CES stellte der Hersteller Phison heuer im Jänner ebenfalls SSDs sowie Controller vor. Auch hier war eine Variante mit 128TB angeschrieben, wie Techradar schreibt. Es handelt sich dabei um den sogenannten X2 Controller, der im Vergleich zu den Modellen von Samsung und Silicon Motion deutlich effizienter sein soll. Die SSD soll eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von über 14 GB/s sowie eine sequentielle Schreibgeschwindigkeit von 12 GB/s schaffen.

Noch agieren Hersteller wie Phison zögerlich, wie das Beispiel X2 zeigt. Offenbar war Phison bisher nicht dazu bereit, sein neues 128TB-Produkt an die große Glocke zu hängen. Allerdings sieht es derzeit ganz danach aus, als ob wir bald mehr Speichermedien mit 128TB sehen könnten.

Teuer

Für Privatanwender*innen dürften SSDs in dieser Größenordnung aufgrund des Preises aber noch länger nicht interessant sein. So legt man bereits für SSDs mit einer Größe von 30TB teilweise mehrere Tausend Euro hin. In erster Linie sind diese Speichermedien darum für den professionellen Einsatz gedacht.