Infineon entwickelt Leiterplatten, die sich in Wasser auflösen

Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon setzt künftig auf biologisch abbaubare Leiterplatten. Bestehend aus recyclebaren Naturfasern sowie einem ungiftigen Polymer soll das Substrat "Soluboard" künftig in sämtlichen Infineon Produkten zur Anwendung kommen, wie aus eine Pressemitteilung hervorgeht.

Mit Soluboard will Infineon den CO2-Abdruck seiner Elektronikprodukte reduzieren. Der Wechsel von herkömmlichen FR-4-Leiterplattenmaterialien auf das pflanzlichen Material würde "zu einer 60-prozentigen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führen", sagt Jonathan Swanston, CEO der an dem Projekt beteiligten Firma Jiva Materials. "[G]enauer gesagt können pro Quadratmeter Leiterplatte 10,5 Kilogramm Kohlenstoff und 620 Gramm Kunststoff eingespart werden", so Swanston weiter.

