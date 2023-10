Cybertruck-inspirierter E-Motorroller kostet 10.000 Dollar

Modulares Montagesystem

An der Lenkerstange sitzt ein Bordcomputer mit relativ großem Touchscreen, der Apple CarPlay unterstützt und Over the Air Updates erhält. Dazu gibt es eine eigene Smartphone-App. Die Seitenteile neben dem rechteckigen Sitz lassen sich entfernen und enthüllen Montageleisten, an die man verschiedenstes Zubehör einfach anklicken kann. Infinite Machine gibt hier etwa Gepäckkoffer, Zusatzakkus oder Lautsprecher als Beispiele an. Dazu soll künftig auch ein Anhänger verfügbar sein.

Lange Wartezeit

Für die erste Vorbestellungsrunde musste ein Einsatz von 1000 Dollar abgegeben werden. Die Wartezeit auf den E-Motorroller ist aber wahrscheinlich lange. Die Produktion soll frühestens nächstes Jahr beginnen.