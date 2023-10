So viel soll das werbefreie Abo für Instagram und Facebook kosten

Instagram und Facebook könnten demnächst ein kostenpflichtiges Abo bekommen. Dadurch soll eine werbefreie Nutzung der sozialen Netzwerke ermöglicht werden. Wer für die Dienste nicht mit Geld bezahlen möchte, kann sie weiterhin kostenlos und werbegestützt verwenden.

Nun wurde bekannt, wie hoch ein solches Ad-Free-Abo für Instagram und Facebook sein soll. Die Preisgestaltung und das Handling der verschiedenen Abos könnten dabei ziemlich kompliziert werden, wie das Wall Street Journal berichtet.

➤ Mehr lesen: Elon Musk ist schuld - Bluesky hat jetzt 1 Million aktive Nutzer

Die Preisgestaltung

Die Facebook- oder Instagram-Nutzung am Desktop ohne Werbung soll in etwa 10 Euro pro Monat kosten. Die 10 Euro beziehen sich dabei aber nur auf ein soziales Netzwerk. Will man beide Dienste werbefrei nutzen, kommen monatlich 6 Euro dazu.

Teurer wird es auf Smartphones und Tablet. Hier soll der Preis für die werbefreie Instagram- oder Facebook-App bei 13 Euro im Monat liegen. Zusätzliche Kosten fallen ebenso für jedes weitere verknüpfte Meta-Konto an, heißt es.

Auf mobilen Geräten ist der Preis deswegen höher, weil Meta die von den App-Stores von Apple und Google erhobenen Provisionen für In-App-Zahlungen einberechnen müsse. Meta wolle mit dem Bezahl-Abo auf die veränderte Datenschutz-Situation in Europa reagieren, schrieb die New York Times bereits vor einigen Wochen.

➤ Mehr lesen: Elon Musk - Twitter soll kostenpflichtig werden

Facebook-Werbeeinnahmen pro User*in

Der Preis für das Abo deckt ungefähr die Werbeeinnahmen pro User*in. Im vergangenen Quartal machte allein Facebook in Europa einen Umsatz von 17,88 Dollar (16,45 Euro) pro Nutzer*in, fast ausschließlich mit Werbung.

Nach Gerichtsurteilen und Entscheidungen von Regulierungsbehörden wird unter anderem strikt durchgesetzt, dass Daten aus verschiedenen Diensten auch unter dem Dach eines Konzerns nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer*innen kombiniert werden dürfen.

Bei Meta glaube man, dass mit einer werbefreien Version Bedenken der Regulierungsbehörden eingedämmt werden könnten, hieß es. Der Konzern hatte bisher stets kostenpflichtigen Abos abgelehnt, mit der Begründung, dass seine Dienste für alle nutzbar sein sollen.

➤ Mehr lesen: Für Twitter zahlen - Wieso Elon Musks Argumente hinken