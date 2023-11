Wir haben den Xiaomi-Österreich-Chef Tibor Wagner zur aktuellen Preisstrategie des Herstellers gefragt. Außerdem wollten wir von ihm wissen, wie es um die Software-Support-Dauer bei günstigeren Geräten aussieht und ob Xiaomi bald eigene Prozessoren haben wird.

futurezone: Das Xiaomi 11T (hier auf Amazon) ging mit einem Preis von 549 Euro an den Start, das 12T (hier auf Amazon) kostete nach dem Release 599 Euro und das aktuell 13T (hier auf Amazon) gibt es ab 649 Euro. Wann haben die Preissteigerungen ein Ende?

Tibor Wagner: Wir versuchen grundsätzlich höhere Preise im Handel zu vermeiden, jedoch ist am Smartphone-Markt derzeit ein klarer Trend zu erkennen: Endverbraucherinnen und Endverbraucher greifen oft auf teurere Geräte zurück, die sie dann aber auch länger behalten. Gleichzeitig ist es unsere Absicht, die Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen, was aber eine Reihe an diversen Spezifikationen der Smartphones verlangt, die sich schlussendlich auch im Verkaufspreis widerspiegeln. Xiaomi bietet zudem herausragende Smartphone in allen Preisklassen an.

