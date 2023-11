Enthüllt: Das ist Xiaomis erstes Elektroauto

Die ersten offiziellen Bilder des Xiaomi-Autos sind an die Öffentlichkeit gelangt – ebenso einige Eckdaten.

Gleichzeitig sind damit einige Eckdaten des Elektroautos an die Öffentlichkeit gelangt, etwa das Gewicht, die Maße, Motorleistung, Bezeichnung und die einzelnen Modellvarianten. Einige Sachen bleiben aber noch gut gehütete Geheimnisse .

Modellbezeichnungen wie bei Smartphones

Für sein erstes Elektroauto hat Xiaomi keine eigene Produktionsstätte in Betrieb genommen. Vielmehr kooperiert der Smartphone-Konzern mit dem Autobauer Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC), der das Xiaomi-Auto produzieren wird.

Dies ist ein ganz ähnlicher Ansatz, wie auch Huawei für sein Elektroauto gewählt hat. Der Luxeed S7 von Huawei wird nämlich von Chery hergestellt werden. Aber anders als beim Huawei-Auto wird beim Xiaomi-Elektroauto auch der Schriftzug des Technologiekonzerns auf dem Wagen prangen.

➤ Mehr lesen: Luxeed S7 - Huawei präsentiert Konkurrenten für Tesla Model S

Die Bezeichnung des ersten Xiaomi-Autos wird SU7 lauten. In Anlehnung an die Smartphone-Bezeichnungen werden die verschiedenen Fahrzeugmodelle ebenso den Zusatz "Pro" und "Max" erhalten, also SU7 Pro und SU7 Max.