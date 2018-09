iOS 12 zum Download verfügbar: Ältere iPhones werden schneller

Aufgeräumter ist zudem die Mitteilungszentrale, die Benachrichtigungen einer App nun in einem Stapel zusammenfasst und die Verwaltung erleichtert. Nicht unspannend ist die neue Funktion "Bildschirmzeit", die übersichtlich zusammenfasst, wie lang man täglich am iPhone oder iPad hängt und welche Apps man hauptsächlich verwendet. Hier lassen sich auch App-Limits einstellen, was vor allem Eltern für die Beschränkung der Gerätenutzung bei ihren Kindern interessieren dürfte.

Wer die genauere Auswertung seiner Gerätenutzung anklickt, bekommt darin auch eine Übersicht, von welchen Apps die meisten Mitteilungen am Tag gepusht werden. Mit wenigen Klicks können so besonders nervige Benachrichtigungen deaktiviert werden. Über die Bildschirmzeit können nun auch Handy- und Tablet-Auszeiten geplant werden, in dem man beispielsweise nicht angerufen werden kann bzw. bestimmte Apps überhaupt nicht verwendet werden können.

Virtuelle Tastatur wird zum Touchpad

Weitere offensichtliche Neuerungen sind zusätzliche Animojis sowie die sogenannten Memojis, die als zusammengebastelte Animojis in Nachrichten verwendet werden können. Sie sind allerdings Nutzern von iPhone X und den neuen iPhones vorbehalten. Ältere Geräte profitieren dafür von einer neuen Touchpad-Funktion. Bleibt man auf der Leertaste in der Tastatur wird diese zu einem Touchpad umfunktioniert. Das kann in Apps wie Notizen hilfreich sein, um Text leichter zu bearbeiten.