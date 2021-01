iOS 15: Diese iPhones sollen kein Update mehr erhalten

3 ältere iPhones sollen iOS 15 nicht mehr erhalten

Demnach ist davon auszugehen, dass insgesamt 3 iPhones das kommende Betriebssystem-Update nicht mehr erhalten werden. Das iPhone SE (1. Generation), das iPhone 6S und das iPhone 6S Plus sollen aus dem Update-Programm fallen.

Apple ist bekannt dafür, seine iPhone besonders lange mit Updates zu versorgen. So haben die betroffenen Geräte insgesamt 4 beziehungsweise 5 Jahre lang die neuen Betriebssystemversionen erhalten. Das iPhone SE (1. Generation) wurde 2016 vorgestellt, das iPhone 6S und das iPhone 6S Plus gingen 2015 in den Verkauf.