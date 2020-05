Neue iPads: Was vom Apple-Event zu erwarten ist

Bilder von asiatischen Zulieferern zufolge, dürfte das iPad Air einmal mehr dünner und leichter werden. Auch bei der Farbgestaltung dürfte sich Apple stärker an den aktuellen iPhone-Modellen orientieren - erstmals soll etwa ein iPad in Gold verfügbar sein. Die Veränderungen am Gehäuse werden aber kaum radikal ausfallen, das iPad Mini dürfte überhaupt nur ein internes Update bekommen.

Technisch gesehen, können sich Apple-Fans am ehesten auf die Integration des Fingerprint-Sensors freuen, der bereits in den iPhones zum Entsperren oder Kaufen von Apps und Titeln in iTunes genutzt werden kann. Da Apple sich mit NFC und Apple Pay erst vorsichtig in den Markt vorwagt, rechnen Insider nicht damit, dass auch die iPads mit einem NFC-Chip ausgestattet werden.

Neben besseren Kameras - hier bleibt abzuwarten, ob Apple gewisse Bildstabilisatoren und Sensor-Funktionen des iPhone 6+ (zum futurezone-Test) in das iPad Air transferiert - gelten zwei statt ein Gigabyte RAM als fix. Aufgetauchte Bilder des Logicboards deuten zudem darauf hin, dass der im iPhone verbaute Apple-Chip A8 in einer aufgepeppten A8X-Version im iPad Air verbaut wird, wovon vor allem rechenintensive Games profitieren werden.