iPad Pro soll einen neuen Anschluss bekommen

Das aktuelle iPad Pro besitzt einen Smart Connector mit 3 magnetischen, runden Anschlüssen. Daran kann etwa das Smart Keyboard angeschlossen werden. Wie MacOTakara nun berichtet, könnte das im Herbst erwartete iPad Pro mit M2-Chip nun Anschlüsse mit 4 statt 3 Kontakten bekommen.

Die Smart Connector sollen sich an den Seitenrändern oben und unten befinden, heißt es. Aktuell gibt es nur einen Anschluss unten. Die Informationen will die Plattform von "verlässlichen Quellen in China" erhalten haben.