iPhone 12: So klein wird der neue Notch

Details zum Display

Demnach ist der Lautsprecher nun oberhalb des Notch und somit direkt am Rahmen des Geräts platziert. Die eigentliche Frontkamera spielt in der schematischen Darstellung quasi nur eine Nebenrolle. Daneben befinden sich in der Display-Einkerbung eine Infrarot-Kamera, der so genannte Flood Illuminator, ein Näherungssensor.

Darüber hinaus sind ein Ambient-Light-Sensor und der so genannte Dot Projector verbaut, der zur Abtastung der Gesichtsmerkmale über Lichtimpulse notwendig ist.