iPhone 13 Pro "Steve Jobs Edition" kommt mit Teilen des ersten iPhones

Dazu hat Caviar Siliziumscheiben aus dem Original-iPhone herausgeschnitten und sie in einem transparenten Cover mit Apple-Logo eingearbeitet. Das Cover wurde darüberhinaus mit einer lasergravierten Nachbildung der Unterschrift von Apple-Mitgründer Steve Jobs versehen. Die Funktionen des iPhone 13 Pro bleiben von dem Schnickschnack unberührt.

Von den Geräten sollen laut Caviar lediglich 19 Stück angeboten werden. Der Preis hat es mit 6.990 Dollar für das iPhone Pro und 7.530 Dollar für das Pro Max in sich.

An Steve Jobs erinnerte Caviar bereits auch in früheren iPhone-Editionen. Ende 2020 bot der Luxus-Hersteller ein iPhone 12 an, das ein Stück des Rollkragenpullovers des Apple-Mitgründers enthielt.

Zuletzt schmolz Caviar auch ein Tesla-Auto zu einer Elon-Musk-Büste ein. Teile des 58.000 Dollar teuren Wagens wurden auch in Spezialanfertigungen des iPhone 13 Pro und des Pro Max integriert.