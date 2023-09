iPhone 15 ändert Farbe wegen fettiger Finger

Was Apple bei der Präsentation in diesem Zusammenhang aber nicht verraten hat, ist dass sich der Titan-Rahmen auch relativ leicht verfärbt . Es reicht aus, die diesjährigen Pro-Modelle ohne Hülle zu verwenden und schon muss man damit rechnen, dass der Rahmen eine andere Farbe annimmt.

Wer sich an dem Fingerprint-Look der dunkleren Titan-Rahmen stößt, könnte sich das originale Poliertuch mit Apple-Logo anschaffen. Dieses kostet auf Amazon rund 20 Euro , auf der Apple-Website kostet es 25 Euro.

Auf einer Support-Seite weist Apple sogar selber daraufhin, dass das " Öl auf der Haut " für eine Farbveränderung sorgen kann. Übersetzt heißt das so viel wie: Wer sein iPhone mit fettigen Fingern anfasst, muss mit Verfärbungen rechnen. Glücklicherweise lassen sich diese Farbveränderungen relativ leicht entfernen - laut Apple nämlich mit einem "weichen, leicht feuchten, fusselfreien Tuch".

Kratzer im Titan-Rahmen

Nicht mit dem Poliertuch entfernen, lassen sich Kratzer, von denen auch bereits mehrfach berichtet wurde. Demnach entstehen in dem neuen Titan-Rahmen relativ leicht Kratzer. Allerdings liegt das nicht an dem Titan, sondern an der Beschichtung des Rahmens.

Deswegen sind auch hier in erster Linie die dunkleren Farbvarianten davon betroffen. Weil sich die Farbe der Beschichtung stark von der Materialfarbe des Rahmens unterschiedet, sind die Kratzer besonders gut zu sehen. Bei helleren Farbvarianten fallen solche Kratzer vielleicht gar nicht so auf.

➤ Mehr lesen: iPhone 15 - Diese 9 Dinge hat Apple nicht erwähnt