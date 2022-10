Dieses iPhone wird nicht mehr repariert von Apple

Apple stellt bald den Hardwareservice für das iPhone 5c ein. Im Moment ist es auf Apples Website noch als Vintage-Produkt eingestuft. Als Vintage bezeichnete Apple Produkte, deren Vertrieb vor mehr als 5 Jahren, aber weniger als 7 Jahren eingestellt wurde.

Ab dem 1. November wird es ein "abgekündigte" Produkt, berichtet MacRumors. Reparaturen und Dienstleistungen werden dann eingestellt, wie es in einer Mitteilung heißt, die an autorisierte Serviceanbieter unlängst verschickt wurde. „Produkte werden als abgekündigt eingestuft, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als 7 Jahren eingestellt hat“, so die Erklärung von Apple.

Smartphone für preisbewusste Nutzer*innen

Das iPhone 5c wurde gemeinsam mit dem iPhone 5s im September 2013 herausgebracht. Das 5c war das erste iPhone-Modell der unteren Preisklasse.

Als nächstes wird das iPhone 6 abgekündigt werden. Dies ist heuer auf der Liste der Vintage-Produkte gelandet. Erschienen ist es im September 2014, eingestellt wurde es, wie das iPhone 5c, 2016. Allerdings wurde es 2017 in einigen Märkten erneut veröffentlicht, als günstige Alternative zum iPhone 7. Daher wird es erst voraussichtlich frühestens Ende 2023 zu einem abgekündigten Produkt werden.