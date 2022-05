iPhone-User beschweren sich über kuriosen Fehler

Es sieht so aus, als würde Apple seine eigenen Dienste bevorzugen. Doch diesmal deutet alles auf einen Bug hin.

Wer auf einem iPhone die Apple-Music-App installiert, wird eventuell ein ziemlich eigenartiges Verhalten bemerkt haben. Denn die hauseigene Apple-Anwendung installiert sich in zahlreichen Fällen direkt im Dock des iPhones und nicht am Homescreen, so wie es eigentlich vorgesehen wäre.

Wenn sich die Apple-Music-App ohne Zutun der User*innen im Dock einnistet, wird einfach eine beliebige andere Anwendung aus dem Dock geworfen, um Platz für die Apple-Anwendung zu machen.

Außerdem, so berichten einige iPhone-Nutzer*innen, wird Apple Music nach einer Neuinstallation automatisch zur Standard-Musik-App. Wurde zuvor etwa Spotify als Standard-Musik-Anwendung festgelegt, wird diese App kurzerhand durch Apple Music ersetzt.