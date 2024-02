Günstigeres iPhone SE soll überraschendes Design erhalten

Apple soll dem günstigeren iPhone-Modell einen modernen Look verpassen, bei der Ausstattung aber sparsam vorgehen.

Für das nächste SE-Modell sind nun überraschende Gerüchte aufgetaucht. Demnach soll Apple seinem günstigeren Handy einen modernen Look verpassen und mit aktuellen Features ausstatten.

Das SE-Modell ist die günstigere Alternative zu den teureren iPhones. Der niedrigere Preis bedingt allerdings auch einige Kompromisse bei der Ausstattung. Das aktuelle iPhone SE (2022) kommt beispielsweise in einem altmodischen Design und mit einer ziemlich abgespeckten Kamera.

So soll das nächste iPhone SE aussehen

Kein Notch im Display

Laut den neuen Gerüchten, sollen die Face-ID-Sensoren aber nicht in einem dicken Balken-Notch untergebracht werden, sondern in einer pillenförmigen Dynamic-Island-Aussparung wie man sie von den aktuellen iPhone-Modellen her kennt.

Frühere Rumors gehen davon aus, dass das nächste iPhone SE denselben Formfaktor wie das iPhone 14 oder das iPhone 15 haben wird. Das SE-Modell soll demnach übrigens auch mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein und möglicherweise sogar einen Action-Button haben, der bislang den aktuellen Pro-Modellen vorbehalten ist.

Wann kommt das neue iPhone SE?

Für dieses Jahr braucht man jedenfalls noch nicht mit dem neuen SE-Modell rechnen. Da sind sich die allermeisten Leaks einig. Es wird erwartet, dass das nächste iPhone SE erst 2025 präsentiert wird. Dementsprechend sind die aktuellen Gerüchte auch noch mit Vorsicht zu genießen, da sich bis zum Launch noch einiges ändern kann.