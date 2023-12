iPhone 16: Radikale Design-Neuerungen erwartet

Beim nächsten iPhone könnte ein altbekannter Look zurückkommen. Auch ein völlig neues Bedienelement wird erwartet.

Bei der nächsten iPhone-Generation wird nämlich eine relativ tiefgreifende Design-Änderung erwartet, die sich an früheren Apple-Handys orientiert. Betroffen davon ist in erster Linie das Kameramodul auf der Rückseite. Auch einen neuen Button soll es geben.

DeLorean ist bekanntlich das Auto aus " Zurück in die Zukunft ", das Marty McFly als Zeitmaschine dient. DeLorean ist auch der Codename , unter dem Apple das iPhone 16 entwickelt. Und das soll angeblich kein Zufall sein.

So soll das neue iPhone 16 aussehen

Altbekanntes Kamera-Design

Mit "Zurück in die Zukunft" könnte Apple andeuten, dass man sich wieder an bereits pensionierten Looks bedienen wird. Insofern hat MacRumors gleich mehrere Prototypen-Renderings des iPhone 16 erstellt, mit denen Apple angeblich experimentiert.

Das Modell in gelblicher Farbe ist am iPhone X aus dem Jahr 2017 angelehnt. Das Kameramodul ist zwar deutlich größer, die Anordnung und das Design können eine Ähnlichkeit mit dem 6 Jahre alten Apple-Handy aber nicht von der Hand weisen. Außerdem hat dieser Prototyp auch einen neu gestalteten Volume-Button.

➤ Mehr lesen: Diese Produkte wird Apple nächstes Jahr vorstellen