Schock-Prognose: iPhone SE könnte sich schlecht verkaufen

Am 8. März hat Apple mit dem neuen iPhone SE wieder ein neues Smartphone vorgestellt. Äußerlich hat sich das Gerät dabei nicht verändert, der neue Chip verspricht aber mehr Leistung. Dafür wird es wieder teurer. Was für und was gegen das neue Gerät spricht, haben wir uns bei der futurezone natürlich bereits näher angesehen.

Es gibt einige Punkte die für, und einige Punkte, die gegen das neue iPhone sprechen, wie etwa das ewig gleiche, überholte Design und eine alte Kamera als Negativpunkte und ein schneller Smartphone-Chip sowie lange Update-Garantien auf der anderen Seite.

Bisher galt das Motto „neues iPhone, neue Verkaufsrekorde“. Doch dieses Mal könnte das anders sein, denn es gibt eine neue Schock-Prognose eines bekannten Apple-Analysten. Dieser hat die Reaktion auf das neue iPhone SE durchforstet, die durch die Bank „durchwachsen“ waren.