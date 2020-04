iPhones bekommen Gesichtsmaskenerkennung

Wer eine Gesichtsmaske trägt, wird vermutlich so manches Mal Schwierigkeiten haben, sein iPhone per Gesichtserkennung zu entsperren. Mit dem Update auf iOS 13.5 will Apple dem Problem entgegentreten und eine Art Gesichtsmaskenerkennung hinzufügen.

In einem Video auf Twitter zeigt beispielsweise der Entwickler Guilherme Rambo, wie das neue Feature zum Entsperren des iPhone funktioniert. Er hat die Gesichtsmaskenerkennung in der iOS 13.5 Beta bereits ausprobiert.