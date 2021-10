Kameravergleich: iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max

Makromodus: iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max ( Bild in Originalauflösung )

Standardmodus: iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max ( Bild in Originalauflösung )

Weitwinkelmodus: iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max ( Bild in Originalauflösung )

Weitwinkelmodus in der Nacht im Park

Ähnliches wird man feststellen, wenn man mit dem Weitwinkel in der Nacht fotografiert. Schaut man sich etwa Schatten und Striche am Boden im Vordergrund an, wirkt das Foto mit dem iPhone 13 Pro Max deutlich natürlicher. Auch in der Bildmitte wirken die Farben mit dem 13er Pro Max etwas wahrheitsgetreuer.

Beim iPhone 12 Pro Max gehen die Details in der Nähe der seitlichen Bildränder ziemlich stark verloren. Das aktuelle iPhone kann die dortigen Strukturen besser bewahren.