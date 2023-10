Tausende Autos durch TikTok-Trend gestohlen: Hyundai unter Druck

Der TikTok-Trend “Kia Boyz” sorgte in den USA zuletzt für Tausende Autodiebstähle. Hintergrund ist eine Sicherheitslücke in zahlreichen Modellen von Hyundai und Kia (Kia ist Teil der Hyundai Motor Group). Die Lücke ermöglicht ein sehr einfaches Stehlen der Fahrzeuge. Lediglich das Entfernen einer Abdeckung sowie ein USB-Kabel sind dafür notwendig. Eine effektive Wegfahrsperre fehlt.

Das Ergebnis waren zahlreiche TikTok-Videos, in denen meist Jugendliche mit dem gestohlenen Auto durch die Gegend kurven. Vom Niedermähen von Straßenlaternen bis hin zu Verfolgungsjagden mit der Polizei.

"Mobile Kliniken"

Um die Lücke zu schließen, veröffentlichten die Hersteller bereits Software-Updates. Diese haben aber offenbar noch nicht genug Fahrer*innen erreicht. Deswegen startet Hyundai in den USA jetzt an 5 Standorten “mobile Kliniken”, an denen sich Fahrer*innen die Updates holen können. Standorte sind große Städte, die besonders von dem Phänomen betroffen sind, wie New York City oder Chicago. In Partnerschaften mit Händlern sollen noch weitere “Klinken” eröffnet werden, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet.